Paczki-niespodzianki w Żabce. Klienci mogą zaoszczędzić

Żabka rozpoczęła współprace z Too Good To Go - wynika z ustaleń portalu wiadomoscihandlowe.pl. Dzięki temu klienci będą mogli paczki-niespodzianki z rabatem rzędu nawet 50 proc. W ten sposób można ocalić produkty i dania, które zmarnowałyby się.

Serwis donosi, że Żabka dopiero testuje nowe rozwiązanie. Obecnie pilotaż jest prowadzony tylko w jednym sklepie przy ul. Zwierzynieckiej 8C w Warszawie.

Test kubełków z KFC i Żabki.

Żabka oferuje paczki-niespodzianki

Obecnie w aplikacji można znaleźć tylko jedną paczkę-niespodziankę z rabatem rzędu o 67 proc. Jednak z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że w najbliższym czasie do testów mają dołączyć kolejne placówki Żabki, więc wzrośnie też liczba przecenionych pakunków.

Dopytywani o współpracę z Żabką przedstawiciele Too Good To Go wskazują, że cały czas testują nowe rozwiązania, aby "jeszcze skuteczniej ratować jedzenie przed zmarnowaniem". - W ramach tych aktywności nie tylko rozszerzamy i zacieśniamy współpracę z obecnymi partnerami, ale także prowadzimy rozmowy i tworzymy programy pilotażowe z nowymi. Zachęcamy do śledzenia nowo dodanych paczek, będzie ich niebawem jeszcze więcej - portalowi wiadomoscihandlowe.pl Anna Podkowińska-Tretyn, country directorka Too Good to Go na Polskę i Czechy.

Too Good To Go to aplikacja, w której można kupić produkty w sklepach, restauracjach czy kawiarniach w niższych cenach niż regularne. Są to paczki-niespodzianki m.in. z żywnością, która danego dnia nie sprzedała się w konkretnej placówce i trzeba byłoby ją wyrzucić.

W Polsce Too Good To Go współpracuje z takimi firmami jak m.in. Starbucks, Green Cafe Nero czy Biedronka. Od 2019 r. do pierwszych miesięcy 2024 r. za pośrednictwem aplikacji sprzedano w Polsce ponad 9 mln paczek-niespodzianek.

Żabka zamienia się w kawiarnie

Jednak możliwość nabycia paczek-niespodzianek to niejedyna nowość w Żabce. Pod koniec grudnia 2024 r. sieć franczyzowa zaskoczyła klientów wyglądem placówki nr 11 tys.

Najnowszy sklep mocno odbiega wyglądem od tego, do czego przyzwyczaili się klienci sieci. Mocno rozbudowana została m.in. część gastronomiczna, w której można znaleźć hot dogi, frytki i kebaba.