Będzie coraz trudniej o zieloną kartę

Waszyngton chce zaostrzyć kryteria wydawania tzw. zielonych kart. Nie otrzymają ich legalni imigranci, zmuszeni korzystać z pomocy socjalnej.

Po wojnie, jaką prezydent Donald Trump wypowiedział nielegalnej imigracji, ogłoszone w poniedziałek (12.08.2019) kroki mogą ograniczyć także liczbę imigrantów, którzy do USA przybywają legalnie. Według rozporządzenia, które ma obowiązywać od połowy października, pozwolenia na pobyt nie otrzymają ci, którzy będą potrzebować takich świadczeń, jak dopłaty do czynszu, bonów żywnościowych czy nawet usług państwowego systemu opieki zdrowotnej Medicaid. Imigranci korzystający z tych form pomocy socjalnej, a posiadający już pozwolenie na pobyt w USA, nie będą mogli liczyć na obywatelstwo amerykańskie.

"Aby zagwarantować świadczenia dla amerykańskich obywateli, imigranci muszą być finansowo niezależni" - oświadczył Biały Dom. "Duża liczba osób, nie będących obywatelami (USA) oraz ich rodziny korzystają z naszej hojnej pomocy, podczas gdy te ograniczone środki mogłyby trafić do potrzebujących Amerykanów" - wyjaśniono w oświadczeniu.

Amerykańska administracja powołuje się na obowiązujące od dawna przepisy, według których imigracja do USA „nie powinna stanowić ciężaru dla amerykańskiego społeczeństwa”. Biały Dom uważa, że zbyt długo te przepisy były ignorowane, co powoduje znaczące obciążenia dla amerykańskich podatników.

Plany administracji Trumpa ostro krytykują Demokraci. "Legalny. Bez papierów. Uchodźca. Azylant. To rozróżnienie nie ma znaczenia dla prezydenta Trumpa. Jeśli jesteś imigrantem, jego zdaniem nie ma dla ciebie miejsca w tym kraju. I nie liczy się to, że przez 243 lat imigranci uczynili Amerykę najwspanialszym krajem, jaki zna świat" - skomentował na Twitterze Beto O’Rourke, ubiegający się o demokratyczną nominację w wyborach prezydenckich. Z kolei prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James zapowiedziała zaskarżenie nowych przepisów. "To rozporządzenie spowoduje, że dzieci będą głodować, a rodziny zostana bez opieki medycznej", powiedziała, cytowana przez CNN.