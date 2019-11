Bez wiz do USA. Sprawdzamy, czy zakupy w Stanach ciągle się opłacają

Gigantyczny wybór produktów, a podatki niskie. Do tego brak konieczności wyrabiania wiz. Czy USA stanie się dla Polaków miejscem "wypadów na zakupy"? Sprawdzamy.

Dziś zakupy za Atlantykiem stają się prostsze niż kiedykolwiek - bo wreszcie przystępujemy do programu bezwizowego . Ale czy w czasach zakupów internetowych i dyskontów taka wyprawa do USA ciągle będzie opłacalna? Postanowiliśmy porównać polskie i amerykańskie ceny.

W stanie Nowy Jork jest natomiast czteroprocentowy podatek handlowy. Większość miast w tym stanie ma do tego lokalny, kilkuprocentowy podatek handlowy. Jednak nie tyczy się to samego miasta Nowy Jork - tam zapłacimy tylko stanową daninę, czyli 4 proc.

Ale też nie zawsze - bo jeśli kupimy ubranie i odzież za 110 dol. i więcej, to nie zapłacimy podatku w ogóle. Podobna zasada obowiązuje w najmniejszym stanie USA, czyli Rhode Island. Ale tam by nie płacić 7-procentowego podatku, trzeba kupić już ubrania za 250 dol.

Jeśli chcemy ominąć podatki, to nie najlepszym miejscem na zakupy będzie z kolei słoneczna Kalifornia. Tam podstawowy podatek handlowy to 7,25 proc., a do tego często dochodzą lokalne daniny. Łącznie podatki od towarów mogą tam dojść do 10,5 proc.