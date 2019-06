Bezdomni nad morzem zbierają "po niemiecku". "Niemcy są hojniejsi, czasem wrzucają po 10 euro"

Polskie wybrzeże odwiedza coraz więcej Niemców. Dostosowują się do tego właściciele nadmorskich biznesów, ale również... bezdomni. Pan Krzysztof zorganizował sobie nawet kartkę z prośbą o pieniądze w dwóch językach. - Opłaciło się - mówi.

Nam mówi, że ten ruch się opłacił. Co prawda w sezonie Polaków jest w Międzyzdrojach więcej niż Niemców, to ci drudzy są ponoć znacznie hojniejsi. - Polak, jak już wrzuca, to złotówkę, dwa złote. Niemiec - ze dwa euro - mówi nam pan Krzysztof. Jak dodaje, banknoty zdarzają się się rzadziej. Ale jak już, to wrzucają je Niemcy.