Bezpłatna e-wizyta lekarska. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim

Wchodzę na stronę pacjent.gov.pl/ewizyta . Wypełniam formularz online - podaję imię, nazwisko, wiek, PESEL, adres, e-mail oraz telefon. Następnie czekam na e-mail z instrukcją jak połączyć się z lekarzem lub pielęgniarką za pomocą komputera lub telefonu. Kiedy będzie zbliżał się termin e-wizyty dostanę SMS z taką informacją, a następnie kolejny e-mail z linkiem, który muszę kliknąć, aby odbyć konsultację. Od momentu rejestracji do odbycia e-wizyty może minąć od kilkunastu minut do kilku godzin, w zależności od liczby dyżurującej kadry medycznej i oczekujących pacjentów.

Tak działa e-wizyta, system, który w ciągu kilku tygodni stworzyli informatycy spółki Operator Chmury Krajowej, założonej przez PKO Bank Polski i Polski Fundusz Rozwoju. Pozwala on na konsultację lekarską w formie wideorozmowy, chatu lub rozmowy telefonicznej niezależnie od miejsca, w którym się jest, a także pory dnia, ponieważ personel medyczny jest dostępny przez 24 godziny na dobę, także w niedzielę i święta. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje konsultacji medycznej, bo zaobserwował u siebie niepokojące objawy albo źle się czuje.

Czym jest e-wizyta?

To usługa, dzięki której mamy możliwość kontaktu z pracownikiem medycznym (lekarzem lub pielęgniarką) bez konieczności wychodzenia z domu. To szczególnie istotne dla osób, które znajdują się w grupie ryzyka (małe dzieci, osoby starsze) i powinny jak najbardziej ograniczyć kontakty z innymi. Dlatego od początku jej założeniem podstawowym była prostota obsługi i minimum wymagań technicznych po stronie pacjenta. Do odbycia e-wizyty wystarczy komputer lub telefon.