Bezterminowe prawa jazdy trzeba wymienić. Są już terminy

Jak wskazuje fakt.pl, opłata za wymianę prawa jazdy stanowi 100,50 zł (100 zł kosztuje wyrobienie dokumentu, natomiast 50 gr to opłata ewidencyjna). Do tego trzeba jednak doliczyć ok. 200 zł, jeśli będą potrzebne badania lekarskie, gdyż poprzednie straciły ważność (nie w każdej kategorii trzeba je aktualizować). Ewentualnym dodatkowym kosztem jest wyrobienie zdjęcia do dokumentu (od 25 do 50 zł).