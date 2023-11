"Bijemy rekordy". Milion turystów w stolicy wschodniej Polski

Lublin ma powód do radości

Z przedstawionych danych wynika, że od lipca do września do Lublina przyjechało 567 tys. podróżnych, z czego 434 tys. osób stanowili turyści krajowi, którzy pochodzili z woj. lubelskiego, następnie m.in. z woj. mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, podlaskiego. Liczba obcokrajowców wyniosła 133 tys. Wśród przybyłych najliczniejszą grupę stanowili goście z Niemiec (53 tys.), Izraela (18,5 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (14,5 tys.). Lublin najchętniej odwiedzali podróżni do 35. roku życia.