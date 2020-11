Black Friday 2020 w Rossmann. Zniżki aż do 75 proc.!

Black Friday 2020 w Rossmann to nie tylko piątkowe promocje, ale cztery dni największych przecen w trakcie całego roku! Z obniżek skorzystamy od 27 do 30 listopada. W tych dniach na sklepowych półkach znajdziemy liczne atrakcyjne oferty.

A będzie z czego wybierać, bo przecenione są m.in. perfumy. I to nie mało, bo aż do 75 proc. W promocji znajdziemy m.in. popularną i lubianą wodę perfumowaną "Calvin Klein Espace". Regularna cena produktu to 239,90 zł. W Black Friday jednak jej cena będzie wynosić 99,99 zł!