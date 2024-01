Boją się o swoje działki. Będzie likwidacja? Rząd zabiera głos

Co dalej z działkami?

Na pytanie, czy nie powinno się zwiększyć liczby stref, w których można umieścić ROD, Sługocki odpowiedział, że wpisanie ogrodów działkowych do każdej strefy mogłoby stanowić dla nich zagrożenie. Wyjaśnił, że gdyby ogrody działkowe były wpisane do wszystkich stref, na przykład do strefy przemysłowej, to istniałaby możliwość przeznaczenia ROD pod halę magazynową. Natomiast ogródki wpisane do trzech konkretnych obszarów stanowią - jak powiedział - "kaganiec, który uniemożliwia np. zlikwidowanie ich i utworzenie tam hali".