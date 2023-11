Reforma weszła w życie. 60 proc. ogrodów może zniknąć

W Polsce jest ok. 1 mln działek, a 900 tys. z nich jest w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Ile z nich może zniknąć? W samej Warszawie PZD prowadzi ROD na powierzchni ok. 1080 ha. 25 proc. ROD jest uznanych jako "zieleń działkowa", a ok. 20 proc. przeznaczono na inny cel. W stolicy może zniknąć ok. 65 proc. ogródków działkowych - czytamy w "Rzeczpospolitej".