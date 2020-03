Bolt zwraca uwagę na niższe zarobki kobiet. 8 marca panie dostaną taką zniżkę, ile wynosi luka płacowa

Z okazji Dnia Kobiet Bolt zapowiada nietypową promocję. Pasażerki otrzymają zniżkę w wysokości aktualnej różnicy wynagrodzeń otrzymywanych przez mężczyzn i kobiety - czyli niemal 20 proc.

Mówi się, że w Polsce różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są niewielkie. To nie do końca prawda. Ostatni raport Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że miesięczne wynagrodzenie mężczyzn jest wciąż o 19,9 proc. wyższe niż kobiet. Naszym zdaniem to nie jest ani mało, ani w porządku – czytamy na stronie świadczącej usługi przewozowe firmy Bolt.

To "zniżka, która nie powinna istnieć" – pisze Bolt. Ale istnieje i to niezależnie od tego, że kobiety nie są ani gorzej wykształcone od mężczyzn, ani mniej zdolne.

Według ostatniego badania GUS-u z października 2018 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5003,78 zł. Kobiety zarabiały jednak o 9,2 proc. mniej, a mężczyźni o 8,9 proc. więcej niż średnia. W rezultacie oznacza to, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. wyższe niż kobiet, co przekłada się na 903,88 zł każdego miesiąca. Dokonując prostej kalkulacji okazuje się, że z 250 dni roboczych w 2018 roku, kobiety przepracowały niemal 50 z nich… za darmo.

Można się złościć, można też uznać, że nic na to nie poradzimy. Bolt pyta więc prowokacyjnie: co luka płacowa ma wspólnego z nami? "Na pierwszy rzut oka: nic. Jesteśmy przecież tylko aplikacją do zamawiania przejazdów. Ale równe traktowanie jest jedną z kluczowych wartości naszej firmy – więc skoro mamy możliwość trochę nagłośnić problem, to dlaczego mielibyśmy z niej nie skorzystać?