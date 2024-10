Bonus na start: jak zdobyć do 200 zł za otwarcie konta w Banku Pekao S.A.?

Bezpłatne korzystanie z usług bankowych i aplikacji mobilnej to za mało, by skusić Cię do otworzenia konta osobistego? A co powiesz na dodatkowe 200 zł, które możesz dostać całkowicie za darmo, spełniając proste warunki? Poznaj ofertę Konta Przekorzystnego, wraz z którym otrzymasz atrakcyjny bonus na start.