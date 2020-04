Branża odzieżowa w kryzysie. To może być koniec małych sklepików

Dla branży odzieżowej to ogromny cios. O ile producenci odzieży przerzucili się na szycie maseczek, to sprzedawcy już takiej alternatywy nie mają. O ile jeszcze nieźle radzą sobie duże sieci, które salwują się sprzedażą przez internet, to małe sklepiki z ubraniami ostatniego klienta widziały 15 marca.

- Wszyscy zatoniemy. Sieciówki mają zaplanowane kolekcje, które leżą w magazynach. Nie zostawią tego na kolejną wiosnę, a magazyny mają pełne. Muszą się pozbyć towaru, nawet jeśli mieliby sprzedać za grosze. Ich na to stać, bo kiedy produkujesz coś w Azji, to możesz sobie narzucić nawet 50-proc. marżę - powiedziała w rozmowie z łódzką "Gazetą Wyborczą" pani Magdalena, która wraz z mężem prowadzi niewielki sklep z polskimi ubraniami.

Niektóre sklepiki ratują się poprzez organizowanie sprzedaży online połączonej z transmisją na żywo. Polega to na tym, że sprzedawczyni pokazuje do kamery ubrania, sama je przymierza i kwiecistym językiem zachwala jakość oferty. Ten sposób sprzedaży pojawił się w polskim internecie już jakiś czas temu, ale teraz przeżywa rozkwit. Pieniądze z tego jednak są umiarkowane i pozwalają raczej na to, by przeżyć, a nie ze spokojem myśleć o przyszłości, uważają rozmówcy "GW".