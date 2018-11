Burger King promuje jedzenie na dowóz. Kontrowersyjna kampania

Zdjęcia samochodów, które uległy wypadkowi pod restauracjami Burger King posłużyły amerykańskiej sieci do promocji. W ten sposób fast-food zachęcają, by korzystać z opcji dowozu jedzenia do domu. "Zostaw to nam" - brzmi hasło kontrowersyjnej kampanii.

M. in. takimi zdjęciami swoje usługi promuje od niedawna Burger King (Burger King, Fot: burger king)

Na kampanię zwraca uwagę portal wirtualnemedia.pl. Burger King prezentuje w niej kraksy samochodów pod amerykańskimi restauracjami tej sieci. Fast food zapewnia jednak, że podczas tworzenia tej kampanii nikt nie ucierpiał, a udostępnione zdjęcia są obrazem rzeczywistych zdarzeń drogowych, nie zaś aranżowanymi sytuacjami.

"Tego typu wypadki zdarzają się częściej niż można by było przypuszczać. W zdecydowanej większości przyczyną jest korzystanie ze smartfonów podczas jazdy, ale co, jeśli niektórzy kierowcy poczuli zachciankę na Whoppera?" - napisała popularna sieć fast-food w oświadczeniu, opublikowanym przez branżowy portal adweek.com.

Nie ma jednak żadnych statystyk dotyczących liczby tego typu kraks. W ten sposób Burger King zachęca, by zamiast przyjeżdżać do restauracji, skorzystać z oferowanej przez sieć dostawy do domu. A ta jest realizowana we współpracy z zewnętrzną firmą, odpowiedzialną za stworzenie specjalnej aplikacji DoorDash. "Zostaw to nam" - głosi hasło reklamowe.