Burmistrz musi oddać rządowi 140 zł. Bo kupili urzędnikom herbatę

Pieniądze otrzymane z budżetu na wypłatę 500+ zostały przeznaczone na zakup herbaty dla urzędników i interesantów - wykazała kontrola wojewody w jednej z pomorskich gmin. Nie ma zmiłuj, burmistrz musi oddać... 140 zł i 40 groszy.

WIększych problemów w samorządzie nie wykryto. Kontrolerom nie spodobało się jednak to, w jaki sposób wydawane są pieniądze, które powinny pójść na wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Okazało się bowiem, że kwota 140 zł i 40 groszy poszła na... herbatę dla urzędników. Jak zapewniają w gminie, pić ją mogli również interesanci, którzy pojawiali się w urzędzie.

Co na to gmina? Pieniądze oczywiście zwróciła, ale specjalnie winna się nie czuje. - To absurd, bo kontrola nie wykazała żadnych większych uchybień - mówi burmistrz Pelplina Mirosław Chyła.