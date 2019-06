Burze i nawałnice w Polsce. Galeria Północna udostępniła mieszkańcom parking na noc

Niedawno w Gorzowie Wielkopolskim kilkucentymetrowy grad zniszczył dziesiątki samochodów. By tego uniknąć również w stolicy, Galeria Północna udostępniła na noc za darmo swój parking podziemny.

"Super!!! Już zwątpiłam w ludzi myślących", "Wasz spec od PR powinien dostać podwyżkę", "bardzo miły gest, gratuluję pomysłu" - to tylko niektóre z nich.

Są też bardziej kreatywne. "Ta Galeria to taka ciocia.Ciepla i pożyteczna" - napisał pan Marcin.

We wtorek wieczorem i w nocy grad i ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom północnej i zachodniej Polski. Kule gradu miały nawet 10-12 cm średnicy. Takiego gradu nie notowaliśmy w Polsce co najmniej od 2011 r.