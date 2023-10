Butelki zwrotne będą miały nowe etykiety. Ważne zmiany od 13 października

Puste butelki będą do zwrotu

Kolejnymi zmianami, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r., będzie wprowadzenie kaucji w wysokości 50 groszy za jednorazowe butelki z plastiku do 3 litrów, szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra oraz za metalowe puszki do 1 litra.