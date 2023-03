Bydgoszcz wnioskuje do PGNiG o obniżkę. "Gaz jest dwa razy droższy niż w cenniku"

Tymczasem w ostatnim czasie cen hurtowe gazu spadły i ustabilizowały się na poziomie 250-300 zł za megawatogodzinę. Skłoniło to PGNIG do obniżenia biznesowych stawek za gaz do poziomu 614,76 zł za megawatogodzinę, a począwszy od 15 marca — do 365 zł za megawatogodzinę. Bydgoskie gminy zdecydowały się więc wystąpić do PGNiG o obniżenie ceny za gaz.