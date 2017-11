Były jajka i masło, czas na mleko. Rekordowo wysokie ceny

Cena mleka w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od trzech lat. Według najnowszych danych GUS za hektolitr w skupach płacono 148,42 zł, czyli o niemal jedną czwartą więcej niż przed rokiem. Wygląda na to, że nie jest to koniec wzrostu.

Do masła i jajek , o których w ostatnich miesiącach z powodu rosnących cen mówiono wiele, dołącza mleko. Skupy za hektolitr płacą niemal 150 zł i zdaniem analityków nie jest to koniec wzrostu.

Błędne koło cen

- Ceny zaczęły dynamicznie rosnąć w drugiej połowie zeszłego roku. Od czerwca 2016 r. do grudnia 2016 r. cena skupu mleka w Polsce wzrosła o 36 proc. Zachęciły one polskich rolników do zwiększenia produkcji. Utrzymujący się wysoki popyt na produkty mleczarskie na świecie przy ograniczonym wzroście podaży mleka u największych światowych jego eksporterów sprawiły, że ceny skupu rosły również w 2017 r. - wyjaśnia nam analityk BGŻ BNP Paribas Paweł Wyrzykowski.

Ekspert tłumaczy także, że na poziom cen wpływa sytuacja na świecie, bo Polska stała się "częścią globalnego rynku". Ceny skupu mleka w Polsce uzależnione są od cen zbytu produktów mleczarskich w naszym kraju, a te z kolei zależą od sytuacji na rynku międzynarodowym. Obserwowany w 2017 r. wzrost cen wielu produktów mleczarskich pozwolił mleczarniom płacić więcej za mleko skupowane od producentów.