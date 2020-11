Centrum Bajki i Animacji ze wsparciem z funduszy norweskich i resortu kultury

Reksio, Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka i spółka wkrótce będą mogli zaprezentować się szerokiej publicznościjuż nie na ekranach telewizorów, lecz w formie, nazwijmy to, bardziej muzealnej. Nie będzie to jednak statyczne muzeum ze szklanymi gablotami, lecz Centrum Bajki i Animacji. Powstanie w Bielsku-Białej, bo to właśnie z miasta u podnóża Beskidu Śląskiego pochodzą wspomniani bohaterowie dawnych dobranocek.