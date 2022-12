Ceny paliw w nowym roku. Oto co przyniosą pierwsze dni stycznia

Jak przypominają eksperci Refleksu w piątkowym komunikacie, od 1 stycznia wzrosną akcyza i opłata paliwowa (odpowiednio o ok. 14 groszy za litr benzyny i o 10 groszy za litr diesla), a stawka podatku VAT powróci do poziomu 23 proc. A to rodziny pytania i obawy, jak przełoży się to na ceny na stacjach paliw.