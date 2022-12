VAT na paliwa w górę. Daniel Obajtek składa deklarację ws. cen na stacjach

- Zrobimy wszystko, by cena na naszych stacjach utrzymała się - mówił w poniedziałek na antenie RMF FM Daniel Obajtek, prezes Orlenu. W ten sposób odniósł się do powrotu podstawowej stawki VAT na paliwa od stycznia 2023 rok i tego, jak wpłynie to na ceny, które płacą kierowcy. Stawka tego podatku wzrośnie z ośmiu do 23 proc. po tym, jak rząd zdecydował o znacznym okrojeniu wprowadzonej w tym roku tarczy antyinflacyjnej.