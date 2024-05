Ceny soku pomarańczowego biją rekordy. Tak źle jeszcze nie było

Zmiany klimatu przeszkadzają w produkcji

Co się stało? Przyczyn bezprecedensowych wzrostów jest kilka, ale na pierwszy plan wybijają się problemy producentów pomarańczy w Brazylii. Reuters donosił niedawno, że główne obszary produkcji tego owocu zbiorą w tym roku o jedną czwartą mniej surowca do produkcji soku. - To najniższy wynik od roku 1988/89 - wskazuje agencja.