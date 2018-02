CEPiK 2.0 wciąż nie działa. Starostwa nie wykluczają postępowań odszkodowawczych

Kłopoty z Centralną Ewidencją Pojazdów, które znamy z początku roku w większości wydziałów komunikacji już minęły. Niestety w niektórych wciąż są i to dość poważne. Urzędnicy nie wykluczają nawet postępowań odszkodowawczych.

Największy problem dotyczy nowo powstałych miast, a takich w tym roku jest siedem. Jeżeli jakaś miejscowość uzyskała status miasta , to wszelkie kwestie związane z rejestracją pojazdów wciąż są wielkim kłopotem urzędników. Nie oni ponoszą za to winę, lecz Ministerstwo Cyfryzacji, które jest operatorem systemu . Przykładem nich będzie Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, którego sytuację opisał serwis 24wspolnota.pl.

Od 2 stycznia prawie niemożliwe jest tam zarejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdu. Problemy mają zwykli ludzie, którzy po zezłomowaniu auta nie mogą go wypisać z systemu. W związku z tym dostają polecenia zapłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC. Firma ubezpieczeniowa, choć dostaje informację o złomowaniu auta, to bazuje na tym co jest w Centralnej Ewidencji Pojazdów, więc zgodnie z prawem, dopóki pojazd nie jest wyrejestrowany, nie może odstąpić od ubezpieczenia.