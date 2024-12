Książulo zachwycił się jarmarkiem. "Najlepszy w Polsce"

Książulo wrzucił nagranie swojej wizyty na jarmarku świątecznym w Rzeszowie 28 grudnia. Tuż po przyjściu popularny youtuber, recenzujący na co dzień polskie kebaby, wydawał się zawiedziony małym rozmachem imprezy. - Biednie to wygląda. To jest cały jarmark? - zastanawiał się na głos twórca.