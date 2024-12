Polacy wygrali w Eurojackpot. Na ich konta trafią miliony

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych loterii na Starym Kontynencie, która zadebiutowała w Polsce we wrześniu 2017 r. Losowania odbywają się we wtorki i piątki (między godz. 20:00 a 21:00). To właśnie loteria z ostatniego wtorku okazała się wyjątkowo szczęśliwa dla graczy z Polski.