Co dalej z brexitem? Ekspert: "Wszystko jest jeszcze możliwe"

Liderzy frakcji politycznych wyrazili zgodę na przedłużenie brexitu do końca stycznia 2020 roku. W piątek w tej samej sprawie spotykają się ambasadorowie państw członkowskich. Opóźnienie brexitu jest bardzo prawdopodobne, ale, zdaniem ekspertów, wiele może się jeszcze wydarzyć.

31 stycznia to termin, który dzień wcześniej rekomendował sam Tusk, który w przeciwieństwie do brytyjskiego premiera uważa, że przesunięcie momentu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE to dobre rozwiązanie.