Co dalej z umowami Polaków? Ministra potwierdza plany rządu

Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak z money.pl zapytali Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej, o przyszłość kamienia milowego Krajowym Planie Odbudowy (KPO) związanego z oskładkowaniem umów zleceń i umów o dzieło. Dziennikarze zauważyli, że pojawiają się sprzeczne informacje co do tego, czy te przepisy wejdą w życie, a jeśli tak, to w jakiej formie.