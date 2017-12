Co potanieje, a co podrożeje w 2018 roku. Prognoza cen żywności

Końcówka tego roku, jeśli chodzi o ceny żywności, jest wyjątkowo droga. Według danych GUS w listopadzie tego roku było o 6 proc. drożej niż w listopadzie roku ubiegłego. Jednak w 2018 roku ceny przynajmniej części produktów nie powinny już tak galopować.

O ile jednak trudno dokładnie prognozować, ile wyniosą ceny wołowiny, to łatwiej jest w przypadku wieprzowiny. Według ekonomistów przeciętna cena skupu trzody chlewnej w przyszłym roku ma być niższa o około 4-8 proc., podczas gdy w tym roku wrosła aż o 8 proc.

Tańsze prawdopodobnie ma być za to mleko - jego średnia cena w ciągu całego 2018 roku może być o około 3-5 proc. niższa niż w tej chwili. To jednak nie przełoży się na spadki cen masła. To bowiem nadal ma drożeć. Głównie za sprawą konsumpcji rosnącej szybciej od produkcji.