Co to jest sukienka koktajlowa? Kiedy ją zakładać?

Sukienka koktajlowa - co to dokładnie za model? Pierwszy model sukienki koktajlowej został zaprojektowany w 1948 r. przez Christiana Diora. Wówczas była to minimalistyczna i elegancka sukienka, która sięgała do połowy łydki. Aktualnie na rynku można znaleźć wiele modeli, które różnią się od siebie krojem, kolorem, rozmiarem, zdobieniami oraz długością. Duży wybór sukienek koktajlowych znajdziesz na Allani. To świetne rozwiązanie dla kobiet o różnych kształtach - spośród setek modeli można wybrać zarówno sukienki koktajlowe dla puszystych, jak i te, podkreślające sylwetkę w rozmiarze S czy nawet XS. Przed wyborem warto poznać charakterystyczne cechy sukienki koktajlowej, czyli:

● niewielki dekolt,

● podkreślona talia,

● niewielki dekolt,

● podkreślona talia,

● długość do kolan lub za kolano. Na jakie okazje pasuje sukienka koktajlowa? Nazwa sukienki koktajlowej pochodzi od Cocktail Party, czyli popołudniowego przyjęcia towarzyskiego. Stylizacja z tą sukienką nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie na takie wydarzenia. Określa się ją jako ubiór na półformalne przyjęcia i okazje. Sukienka koktajlowa nadaje się zatem na uroczystości rodzinne, wesela, bankiety, wyjście do teatru, a nawet randkę w restauracji. Sukienki koktajlowe a moda biznesowa Sztywne zasady panujące w modzie biznesowej może w skuteczny sposób załagodzić elegancka sukienka koktajlowa. Jej cechy idealnie wpisują się w charakter stylizacji do pracy, na imprezę firmową czy spotkanie z kontrahentem. Chcąc wpasować się w biznesowy dress code, do szarej, czarnej, białej lub granatowej sukienki koktajlowej warto założyć żakiet, buty na średnim obcasie i minimalistyczną biżuterię. Propozycje stylizacji z sukienką koktajlową Absolutnym "must have" w każdej szafie jest uniwersalna mała czarna. W pierwotnej wersji, zaprojektowanej przez Coco Chanel, charakteryzowała się dekoltem w kształcie łódki, odcięciem w talii, delikatnie podkreśloną linią bioder i długością do kolan. Odczarowana przez Chanel czarna barwa jest obecnie synonimem elegancji i seksapilu. Prosty fason sukienki sprawia, że można nią zmodyfikować w zależności od potrzeby - wystarczy kilka dodatków. ● Ekskluzywna sukienka koktajlowa Sama Gabirelle Chanel podkreślała, że surowość sukienki i czarny kolor bardzo dobrze przełamuje biel pereł. Do tego czarne szpilki i kopertówka w tym samym kolorze i voilà! Tego typu stylizacja idealnie sprawdzi się podczas wyjścia do teatru oraz na uroczystym bankiecie. ● Sukienka koktajlowa plus size Jednym z najchętniej wybieranych kolorów przez kobiety o krągłych kształtach jest czerń. Ta barwa optycznie wyszczupla i maskuje ewentualne niedoskonałości. Czarna sukienka koktajlowa świetnie sprawdzi się jako baza do stylizacji na niemalże każdą okazję. Uzupełnieniem stroju może być czerwony szal oraz szpilki i torebka w tym samym odcieniu. ● Elegancka sukienka koktajlowa na randkę Szukasz przepisu na udaną randkę? Zacznij od swojej garderoby! Jeśli wybierzesz czarną sukienkę koktajlową, którą zdobi zmysłowa koronka, na pewno oczarujesz drugą połówkę i sama poczujesz się świetnie we własnym ciele. Sukienki koktajlowe to przykuwające uwagę ubrania, które jednocześnie stanowią bezpieczne rozwiązanie w wielu sytuacjach: od uroczystości rodzinnej, przez wesele, po spotkanie biznesowe.