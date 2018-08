Coraz więcej pań chce prowadzić tramwaje. W Łodzi szkoli się więcej kobiet niż mężczyzn

Prowadzenie tramwajów przestało być domeną mężczyzn. W Łodzi po raz pierwszy na kurs przygotowujący do zawodu motorniczego zgłosiło się więcej pań niż panów.

Na 15 osób, które w MPK Łódź uczą się jeździć tramwajami, osiem to kobiety. To pierwsza taka sytuacja od 2009 r., kiedy to zaczęto przygotowywać statystyki dotyczące płci kandydatów do pracy – informuje łódzka "Gazeta Wyborcza".