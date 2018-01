Coraz więcej Polaków bankrutuje. Często to jedyny ratunek

Upadłość konsumencka jest w Polsce możliwa od trzech lat. W tym czasie zbankrutowało już 12 tys. Polaków a z roku na rok jest ich coraz więcej. Choć - według ekspertów - wciąż zbyt mało.

W 2017 roku 5535 obywateli zbankrutowało. To o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej, kiedy upadłość konsumencką ogłosiło 4434 osób. W 2015 roku było to 2112 osób - informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu" .

Najmłodszy bankrut miał w ubiegłym roku 7 lat, najstarszy - 89. Średni wiek to 49 lat, przy czym jedna czwarta upadłości konsumenckich dotyczyła osób w wieku 40-49 lat. W 55 proc. przypadków bankrutowały kobiety, natomiast wśród województw, w których obywatele uciekali w upadłość, prym wiedzie Mazowsze (20 proc.), Śląsk (13 proc.) i Małopolska (8,5 proc.).

Jego zdaniem w Polsce co roku bankrutować powinno co najmniej 10 tys. osób fizycznych. Powodem jest duża liczba Polaków z poważnymi problemami ze spłatą zadłużenia. Jest ich około dwóch milionów. Zdaniem prezesa COIG ratunkiem dla wielu z nich byłaby właśnie upadłość. Jarosław Nawrotek przypomina na łamach "PB", że w 2016 roku co trzecie samobójstwo w Polsce (z 1,5 tysiąca) popełniono z powodów finansowych.