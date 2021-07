Czas i wygoda to pieniądz - coraz więcej Polaków chce płacić bezgotówkowo

Polacy polubili płatności kartą i online, jednak w dalszym ciągu część konsumentów nie jest w pełni przekonana do nowoczesnych rozwiązań finansowych. Dlaczego? Na zlecenie Fundacji Polska Bezgotówkowa w 2021 roku przeprowadzono badanie, które ujawniło obawy dotyczące rozliczeń bezgotówkowych. Dane pokazały, że 57 proc. osób, które na co dzień korzystają z gotówki uważa, że płacąc kartą można zostać w łatwy sposób okradzionym, a 56 proc. obawia się, że podczas płatności internetowych ktoś niepowołany może mieć dostęp do ich danych. Aż 41% osób na co dzień nieposługujących się kartami płatniczymi przyznało, że ma małą wiedzę na temat płatności bezgotówkowych.