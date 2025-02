Czesi tracą miliardy. Masowo przywożą to z Polski

Czescy celnicy zmagają się z problemem nielegalnego transportu papierosów z Polski, co na przestrzeni czasu skutkuje wielomiliardowymi stratami w koronach. Coraz więcej urzędników w Czechach jest zaniepokojonych takim obrotem sytuacji.

Wielu Czechom opłaca się kupować papierosy w Polsce ze względu na lepsze ceny . W ubiegłym roku czeski budżet poniósł prawie cztery miliardy koron straty z powodu nieuiszczonych podatków, zwłaszcza akcyzy i VAT. W porównaniu do 2023 roku straty wzrosły o około półtora miliarda koron. Całkowite straty z tego tytułu są szacowane na 10 do 15 miliardów koron.

Import papierosów z Polski, zarówno legalny, jak i nielegalny, stale nabiera na sile. Zasadniczym powodem tego procesu jest różnica cen, która waha się w granicach 50 koron na korzyść Polski. Według danych z 2023 roku, do Czech przywieziono legalnie aż 950 milionów sztuk papierosów z Polski, co stanowiło dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2022.