Podwyżka renty alkoholowej. Tyle wyniesie świadczenie w 2025 r.

Na początku roku tradycyjnie dochodzi do waloryzacji różnorodnych świadczeń socjalnych. Zmiany obejmują także środki przeznaczone dla osób stale niezdolnych do pracy z powodu nadmiernego spożycia alkoholu, określane jako "renta alkoholowa". Od 1 marca, świadczenie to osiągnie wartość nawet 1900 zł brutto miesięcznie.