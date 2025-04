Decyzja MON uderzy w działkowców? Rosną obawy o los ROD

Projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji obronnych budzi kontrowersje wśród działkowców. Jak informuje "Rzeczpospolita", nowe przepisy mają ułatwić realizację projektów wojskowych poprzez uproszczenie procedur i łatwiejsze nabywanie gruntów, w tym uproszczony tryb wywłaszczeń . Działkowcy obawiają się, że ich prawa do rekompensaty zostaną ograniczone.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców (PZD) alarmuje, że wyłączenie przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) może prowadzić do zmniejszenia odszkodowań . Zamiast rekompensaty według kosztów odtworzenia, działkowcy mogą otrzymać jedynie odszkodowanie uwzględniające amortyzację infrastruktury . PZD zwraca uwagę, że takie rozwiązania naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych.

WIDEO

Eugeniusz Kondracki, prezes PZD, w piśmie do premiera Donalda Tuska proponuje wprowadzenie poprawek do specustawy. Działkowcy domagają się m.in. odszkodowań za nasadzenia i obiekty budowlane według kosztów odtworzenia oraz ryczałtu na pokrycie kosztów przeprowadzki. PZD apeluje o usunięcie niekorzystnych przepisów, które mogą dyskryminować stowarzyszenia ogrodowe i działkowców.

Polski Związek Działkowców poinformował jednocześnie, że w ubiegłym roku nabył prawa do nowych gruntów we Wrocławiu, Katowicach, Zabrzu i Śremie. Powstaną tam nowe Rodzinne Ogrody Działkowe. To łącznie około 7,4 ha powierzchni.