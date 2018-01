"Dlaczego ludzie wciąż płacą gotówką za codzienne zakupy?". Internauta zirytowany kolejkami w sklepach

Mimo powszechności kart płatniczych wciąż wiele osób wybiera płatność gotówką. Zachowanie to irytuje naszego czytelnika, który upatruje w tym jednej z przyczyn długich kolejek w sklepach. - Może to nie jest najważniejszy problem w historii świata, ale jest to kwestia trudna dla mnie do zrozumienia - pisze pan Tomasz.

Czytelnik twierdzi, że płacenie gotówką wydłuża kolejki przy kasach (Agencja Gazeta, Fot: Tomasz Niesłuchowski/Agencja Gazeta)

Według różnych wyliczeń w 2017 r. wciąż około 20 proc. Polaków nie miało jednak konta w banku, a to znaczy, że operowało tylko gotówką. I właśnie płatność gotówką przy codziennych zakupach złości naszego czytelnika Tomasza z Piaseczna. Swoją opinią podzielił się w mailu do redakcji. Poniżej pełna treść listu:

"Szanowna redakcjo, chciałem podzielić się pewnym spostrzeżeniem, a właściwie irytacją, której doświadczam każdego dnia w czasie zakupów. Otóż trudno jest mi zrozumieć, dlaczego wciąż tak wiele płaci w sklepach gotówką za codzienne zakupy.

Przed chwilą stałem w długiej kolejce, bo pewna pani podjęła próbę znalezienia w portfelu monet, którymi mogłaby zapłacić co do grosza. Tak, aby sprzedawca nie miał później problemu z wydawaniem reszty następnym klientom. Pytam – po co?! Czy płacąc kartą, "zbliżeniowo", (co zajmuje dosłownie kilka sekund) nie zapłaciłaby co do grosza? Co sprawia, że jesteśmy tak bardzo przywiązani do realnych pieniędzy, skoro do wielu lat możemy płacić za zakupy w kilka sekund bez konieczności używania gotówki.

O ile skróciłyby się kolejki, gdyby wszyscy płacili „zbliżeniowo” lub po prostu kartą? Tego nie wiem. Może to nie jest najważniejszy problem w historii świata, ale jest to kwestia trudna dla mnie do zrozumienia." - pisownia oryginalna.