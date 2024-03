Dlaczego nie kupuje się samochodu w deszczu? Uważaj na ryzyko i skorzystaj z ochrony ubezpieczeniowej w LINK4

Smart Casco – rozwiązanie dla oszczędnych

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 to najlepsze rozwiązanie dla posiadaczy nowych pojazdów. Jednak kiedy samochód jest starszy, wcale nie trzeba rezygnować z dodatkowej ochrony. Znakomitą ofertą dla oszczędnych jest Smart Casco w LINK4, które stanowi dodatek do Pakietu OC. W ramach tego ubezpieczenia sami decydujemy, jakiego rodzaju ryzyka chcemy objąć ochroną (np. Kradzież lub Żywioły). Z tego powodu jego ceny są bardzo atrakcyjne. Przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł najtańsza polisa Smart Casco kosztuje tylko 59 zł – tyle, co obiad w restauracji. Maksymalna cena ubezpieczenia to 569 złotych dla pojazdów w granicach 40-60 tysięcy złotych.