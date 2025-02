Od dziś nie kupisz alkoholu po 22 w tym mieście. "Noc jest od spania"

Od 1 lutego 2025 roku w Koninie działa zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 . To efekt uchwały przyjętej przez większość radnych miasta w grudniu ubiegłego roku, po szerokich konsultacjach społecznych. Jak informuje portal epoznan.pl, niemal 70 proc. mieszkańców poparło tę decyzję.

- Noc jest od spania, a nie od kupowania alkoholu i spożywania go w miejscach publicznych, w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Przypomnę, jeżeli ktoś będzie miał potrzebę napicia się alkoholu i jest oczywiście dorosły, to będzie mógł pójść do lokalu, któremu nie ograniczamy. Wszystkie lokale w mieście, które podają jedzenie i alkohol, będą mogły nadal sprzedawać alkohol - mówił na antenie Radia Poznań, zastępca prezydenta Konina, Witold Nowak.