Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Oto ostateczna data

Do tej pory prawa jazdy były przyznawane na czas nieokreślony, ale zmieniło się to po przepisach uchwalonych po 18 stycznia 2013 r. Od tego momentu wprowadzano prawa jazdy z określoną datą ważności. Dla kategorii B, B1, B+E oraz A, A1, A2, AM i T jest to 15 lat, a dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E tylko pięć lat.