Ważna informacja dla rodziców. Część musi złożyć 2 wnioski o 800 plus

Jak przypomina "Fakt", 1 lutego 2025 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 800 plus , który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Jak informuje dziennik, rodzice dzieci urodzonych do 31 maja 2025 r. muszą złożyć dwa wnioski, aby zapewnić ciągłość wypłat .

Świadczenie 800 plus jest przyznawane na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców. Aby zachować ciągłość wypłat, wnioski należy złożyć do 30 kwietnia. Świadczenia za czerwiec zostaną wypłacone najpóźniej do 30 czerwca.