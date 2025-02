Zjedliśmy w restauracji z gwiazdką Michelin. Tyle kosztowała kolacja

Rozbrat 20 to druga obok Nuty restauracja w Warszawie uhonorowana gwiazdką Michelin . Na kolację w tym miejscu trzeba umówić się z wyprzedzeniem. My swoją rezerwację zrobiliśmy jeszcze w zeszłym roku.

Do wyboru są trzy opcje - najkrótsza to set menu. Poza nim mamy jeszcze do wyboru krótsze menu degustacyjne i pełne menu degustacyjne. My zdecydowaliśmy się na pełną kulinarnych doznań listę dań przygotowanych w kuchni szefa Bartosza Szymczaka.