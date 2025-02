Ile zarabia kelnerka w Zakopanem? Kwota może zdziwić

- Pewnie kiedyś przez to, co teraz robię, siądzie mi zdrowie, ale z drugiej strony zarabiamy tyle, legalnie oraz pod stołem, że dom powinniśmy całkowicie wykończyć najpóźniej za 1,5 roku . Wówczas zluzujemy, bo sami będziemy w nim wynajmować pokoje turystom - dodała Małgorzata.

W artykule na Onet, właścicielka jednego z pensjonatów przy stoku wymienia zarobki od 250 zł dziennie wzwyż. - Niektórzy mają więcej. Płacę ludziom pełne składki. Mają umowy o prace. Mimo to miejscowych do pracy brak. Większość moich pracowników to Ukraińcy oraz dziewczyny i chłopaki przyjezdni z innych części Polski. Dostają od nas dodatkowo zakwaterowanie i wyżywienie - wyjaśniała.