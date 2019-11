Długi Polaków. Rekordziści muszą oddać 27 mln zł

Starsze małżeństwo z Mazowsza ma długi wynoszące 26,6 mln zł. To rekordziści wśród osób po 64. roku życia. W sumie polscy seniorzy są zadłużeni na ponad 8,8 mld zł.

Liczba niesolidnych klientów lub kredytobiorców rośnie w lawinowym tempie. Jeszcze 3 lata temu było ich 284 tys. To oznacza wzrost o prawie jedną trzecią.

Są jednak tacy, którzy tę średnią znacząco zawyżają. Niechlubnymi rekordzistami są małżonkowie z Mazowsza. Oni mają do spłacenia aż 26,6 mln zł.

Niewiele mniejszym długiem może "pochwalić się" 65-latka z Dolnego Śląska. Ona ma do spłaty 25,8 mln zł. Zresztą starsze kobiety częściej się zadłużają. Stanowią 52 proc. dłużników w wieku 65+.

Największą część długów stanowią wydatki na leczenie. To prawie 60 proc. wszystkich niezapłaconych rachunków seniorów. Co trzecia złotówka to kredyty konsumpcyjne.