Do Polski dotarła setna dostawa gazu z Kataru

Według PGNiG w sobotę metanowiec Al Shamal dostarczył do terminala im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego ładunek liczący ok. 90 tys. ton, czyli blisko 200 tys. m sześc. LNG. "Tym samym zwiększył on ogólną pulę dostaw z Kataru, która wynosi obecnie ok. 20,9 mln m sześc. LNG" - zaznaczono.