Dobry start sezonu. Później gorzej. Co się stało z "Sejmflixem"?

- On robi politykę cyniczną, według mnie obrzydliwą, populistyczną i absurdalną, ale ona się klika. On doskonale wie, jak tworzyć posty. Pełno tam obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję – patriotycznych, pompatycznych, absurdalnych. Ludzie to klikają, bo chcą prostego, chamskiego contentu, który uderza w Tuska. Właśnie tak teraz robi się politykę w mediach społecznościowych. Nazywam to "jakizacją" mediów społecznościowych – mówi ekspert.