Dodatek osłonowy. Jak złożyć wniosek? Kiedy wypłaty? To najważniejsze informacje

Jak wysłać wniosek o dodatek osłonowy? Do kiedy?

Osoby, które spełniają wskazane przez MKiŚ kryteria mogą wysłać wniosek o dodatek osłonowy. Dokumenty należy złożyć do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania - zarówno w formie papierowej, jak i przez internet za pomocą ePUAP. Wnioski o świadczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłaty wsparcia w ramach dodatku osłonowego będą realizowane jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku.