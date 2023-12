Wracają dodatki. Są dwa progi dochodowe

Jeśli limit dochodu zostanie przekroczony, obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę", a to oznacza, że wypłata jest pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota, jaka będzie mogła być wypłacona to 20 zł. Do dochodu nie będzie wliczane 500 plus, ani trzynastki i czternastki, jakie otrzymali seniorzy - informuje dziennik.