Takie dodatki dostaną żołnierze. Pokazali stawki za dzień

Przepisy regulują również zasady wyznaczania żołnierza zawodowego na wyższe stanowisko służbowe. Jak się okazuje, żołnierza można wyznaczyć na wyższe stanowisko niż dotychczas pełnione "w przypadku otrzymania przez niego w opinii służbowej ogólnej oceny co najmniej dobrej, a w przypadku jeżeli uzasadniają to warunki służby - ogólnej oceny co najmniej dostatecznej". Ponadto taki żołnierz musi zaliczyć sprawdzian wiedzy specjalistycznej i ogólnej odpowiedniej dla danego stanowiska.