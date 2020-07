Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie przedłużony

- Nie zamierzamy już od poniedziałku przedłużać opieki ( zasiłku opiekuńczego - przyp.) nad dziećmi do lat 8, ponieważ widzimy też, jak wygląda obłożenie w żłobkach i przedszkolach -zadeklarowała w poniedziałek Maląg.

Niespełna dwie godziny wystarczyły minister, by zmienić zdanie. - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca - poinformowała Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - co musisz wiedzieć?

Przypomnijmy, że chociaż z założenia świadczenie miało obowiązywać do momentu ponownego otwarcia żłobków i przedszkoli, to w obawie przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 większość rodziców zdecydowała nie posyłać swoich pociech do placówek opiekuńczych. Jednak na dzieci, które pozostały w domu, nadal przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.